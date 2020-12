Rodzina królewska pierwszy raz od 33 lat spędzi święta inaczej. Przez koronawirusa

Królowa Elżbieta II i książę Filip pierwszy raz od 33 lat nie pojadą na Boże Narodzenia do wiejskiej posiadłości Sandringham. Pałac Buckingham poinformował we wtorek, że pozostaną na zamku w Windsorze, gdzie spędzają większość czasu od początku epidemii.

Rodzina królewska w przeszłości spędzała święta Bożego Narodzenia w zamku w Windsorze, ale zmieniło się to w 1988 roku, gdy był on remontowany. Od tamtej pory świąteczną siedzibą monarchini stała się posiadłości Sandringham w hrabstwie Norfolk we wschodniej Anglii. Elementem świątecznej tradycji było uczestnictwo w bożonarodzeniowej mszy w miejscowym kościele św. Marii Magdaleny. Z tego powodu do wsi Sandringham przyjeżdżały tysiące osób, aby z bliska popatrzeć na rodzinę królewską.