"Mam nadzieję, że nie oberwę zbyt mocno mieczem z rąk królowej". Kapitan Tom zostanie szlachcicem

Publiczna petycja i wniosek złożony do królowej przez premiera odniosły skutek. Stuletni weteran wojenny Tom Moore, który zebrał dla brytyjskiej publicznej służby zdrowia prawie 33 miliony funtów, otrzyma tytuł szlachecki. "Fantastyczna zbiórka pieniędzy kapitana Toma dała nam wszystkim promyk światła w mgle koronawirusa" - oświadczył Boris Johnson.

Tom Moore to weteran II wojny światowej, który obecnie porusza się przy pomocy chodzika na kółkach. Na początku kwietnia postanowił pomóc brytyjskim lekarzom i pielęgniarkom, walczącym z epidemią. Także dlatego, by odwdzięczyć się za opiekę, której sam doświadczył, gdy miał raka skóry oraz gdy przed dwoma laty po upadku doznał złamania stawu biodrowego. Na fundraisingowej platformie ogłosił zbiórkę pieniędzy i wyzwanie dla siebie samego - przejście przed setnymi urodzinami, które przypadały 30 kwietnia, stu liczących 25 metrów okrążeń wokół domu.

"Zbiórka dała nam wszystkim promyk światła w mgle koronawirusa"

"Fantastyczna zbiórka pieniędzy kapitana Toma pobiła rekordy, zainspirowała cały kraj i dała nam wszystkim promyk światła w mgle koronawirusa. W imieniu wszystkich, którzy byli poruszeni jego niesamowitą historią, chcę powiedzieć ogromne 'dziękuję'. On jest prawdziwym narodowym skarbem" - oświadczył brytyjski premier Boris Johnson, który formalnie wystąpił do królowej Elżbiety II o nadanie Moore'owi tytułu szlacheckiego.

Kapitan Moore, cytowany przez Reutersa, przyznał, że jest to dla niego wielki zaszczyt i że nie może się doczekać spotkania z Elżbietą II. Zapytany, co powie królowej, Moore powiedział: "Jakakolwiek rozmowa między mną a królową będzie musiała być utrzymywana w tajemnicy." - Mam nadzieję, że nie oberwę zbyt mocno mieczem z rąk królowej - dodał kapitan. - Do tego czasu mogę być już stary i słaby - podkreślił.