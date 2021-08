Wielka Brytania aktualizuje "zieloną listę" podróżną. Polska pozostaje na "żółtej liście"

Na brytyjską "zieloną listę" podróżną trafiło siedem państw, do których można jeździć bez kwarantanny po powrocie, niezależnie od szczepień. Po zmianach, które wejdą w życie w poniedziałek wcześnie rano, na "zielonej liście" będą 43 państwa i terytoria, choć część z nich to niewielkie lub trudno dostępne terytoria, natomiast na "czerwonej" - 62.

Do krajów z "zielonej listy" mogą wyjechać bez obowiązku kwarantanny po powrocie wszyscy, niezależnie od tego, czy zostali zaszczepieni, czy też nie. Jednak wszyscy muszą wykonać jeden test na obecność koronawirusa przed powrotem do Wielkiej Brytanii i jeden po powrocie.

Polska wśród krajów z "żółtej listy" podróżnej

Do krajów z "żółtej listy", wśród których jest Polska, bez kwarantanny po powrocie mogą wyjechać osoby w pełni zaszczepione, ale też muszą wykonać takie same testy. Osoby niezaszczepione w przypadku wyjazdu do krajów z "żółtej listy" muszą odbyć 10-dniową kwarantannę w domu i wykonać trzy testy - jeden przed powrotem i dwa po (lub trzy, jeśli chcą skrócić kwarantannę).