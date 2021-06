25 wariantów w Wielkiej Brytanii. "Wszystkie z nich mają mutacje, które nas niepokoją"

- Żyjemy teraz w świecie wariantów, więc wszystko, co widzimy, jest odmianą oryginału - mówiła dyrektor brytyjskiej rządowej agencji Public Health England (PHE) dr Susan Hopkins podczas przesłuchania przez komisję nauki brytyjskiej Izby Gmin. - Wszystkie z nich mają mutacje, które nas niepokoją, ale same mutacje nie wystarczą, aby przewidzieć, czy to będzie miało realny wpływ na naszą drogę przez szczepienia i wpływ na ryzyko dla zdrowia publicznego związane z hospitalizacjami - dodała.

Delta "ma znacznie większą zdolność do przenoszenia się"

- Widzimy, że ma on znacznie większą zdolność do przenoszenia się niż Alfa, która miała większą zdolność do przenoszenia się niż wirusy, które przeszły wcześniej bez ograniczeń, więc gdybyśmy byli w prawdziwym świecie, gdzie nie mielibyśmy żadnych środków, które widzimy teraz, szacowalibyśmy wartość R na wyższą od pięciu, a może nawet dochodziłaby do siedmiu - powiedziała Hopkins.