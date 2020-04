Sto tysięcy testów dziennie. "Ważne jest, aby mieć cel i dążyć do niego"

Uważam, że ważne jest, aby mieć cel i dążyć do niego - mówił na sesji Izby Gmin pełniący obowiązki premiera minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Dominic Raab. Celem tym, jak mówił, jest przeprowadzanie do końca kwietnia 100 tysięcy testów na obecność koronawirusa dziennie. Obecnie wykonuje się ich około 18 tysięcy.

W środę odbyła się pierwsza, po wydłużonej z powodu koronawirusa przerwie wielkanocnej, cotygodniowa w założeniu sesja pytań członków Izby do premiera. Była ona historyczna z tego powodu, że po raz pierwszy w historii brytyjskiego parlamentu, częściowo odbywała się zdalnie - zgodnie z obowiązującymi ograniczeniami na sali może przebywać maksymalnie 50 deputowanych, zachowujących przynajmniej 2-metrową odległość, zaś kolejnych 120 może brać udział w obradach poprzez aplikację. Była to także pierwsza sesja, w której w roli lidera opozycji wystąpił nowo wybrany przywódca Partii Pracy Keir Starmer.

- Uważam, że ważne jest, aby mieć cel i dążyć do niego. Robimy duże postępy, jesteśmy pewni, że go osiągniemy - powiedział Raab. W ostatnich dniach liczba wykonywanych testów w Wielkiej Brytanii przekraczała 18 tysięcy, choć ministerstwo zdrowia zapewnia, iż obecne możliwości to około 40 tysięcy dziennie. Celem, o którym mówił Raab jest 100 tysięcy testów dziennie do końca kwietnia.