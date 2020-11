Posłowie poparli lockdown, świątynie będą zamknięte. Religijni liderzy: uważamy, że nie ma uzasadnienia

Posłowie brytyjskiej Izby Gmin poparli w środę po południu wprowadzenie drugiego lockdownu w Anglii, który zacznie się o północy. Liderzy wszystkich głównych wyznań religijnych w Wielkiej Brytanii wezwali premiera Borisa Johnsona do zmiany decyzji w sprawie zamknięcia świątyń. "Gorzkie doświadczenia z ostatnich sześciu miesięcy potwierdziły istotną rolę, jaką wiara odgrywa w momentach ogromnego kryzysu" - napisali.

Lockdown w Anglii rozpocznie się o północy z środy na czwartek. Po południu formalnie zgodę wyraziła na to Izba Gmin. Za wnioskiem rządu zagłosowało 516 posłów, przeciwnych temu było 38. Wynik głosowania nie jest zaskoczeniem, bo rząd Borisa Johnsona wsparła w tej sprawie opozycyjna Partia Pracy, więc rebelia grupy posłów konserwatywnych nie miała realnego znaczenia. Niemniej pokazuje ona rosnące niezadowolenie części z nich z rządów Johnsona. Przeciwko rządowi zagłosowało 34 posłów konserwatywnych, w tym były lider partii Iain Duncan Smith, a 21 kolejnych, m.in. poprzedniczka Johnsona na stanowisku premiera Theresa May, nie wzięło udziału w głosowaniu.

Johnson: nie jestem gotowy ryzykować życiem Brytyjczyków

Johnson powiedział, że wprowadzenie drugiego lockdownu nie jest "czymś, co ktokolwiek z nas chciałby robić", ale podkreślił: - Nie jestem gotowy ryzykować życiem Brytyjczyków.

Wyjaśnił, że liczba osób przyjmowanych do szpitali stale rośnie i dane w tej kwestii są jednoznaczne. - Choć boli mnie wzywanie do takich ograniczeń życia, wolności i biznesu, nie mam wątpliwości, że te ograniczenia stanowią najlepszą i najbezpieczniejszą drogę dla naszego kraju - mówił Johnson.

"Czy premier rozumie ludzkie koszty jego spóźnienia w działaniu?"

Wezwał premiera, by wykorzystał czterotygodniowy lockdown do wymyślenia "czegoś lepszego" niż dotychczasowy trzystopniowy system ograniczeń, bo ten, jak przekonywał, nie działa.

Wcześniej, podczas cotygodniowej sesji poselskich pytań do premiera, Starmer zarzucił Johnsonowi, że ignorował rady doradców naukowych rządu, którzy już we wrześniu wzywali do krótkiego lockdownu w celu zatrzymania epidemii. - Czy premier rozumie ludzkie koszty jego spóźnienia w działaniu? - zapytał.