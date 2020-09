Chętnych tyle, że laboratoria nie nadążają z testami

Popyt na testy na obecność koronawirusa jest tak duży, że brytyjskie laboratoria nie nadążają z realizacją zamówień – podało BBC. Coraz częściej się zdarza, że ludzie odsyłani są do punktu pobrań oddalonego nawet kilkaset kilometrów od domu.

Jednak strona internetowa jest obecnie tak ustawiona, że priorytetowo traktowane są te tereny, na których jest dużo zakażeń, a także domy opieki. W efekcie na terenach z niższą liczbą zakażeń jest mniej dostępnych wizyt w punkcie pobrań oraz mniej zestawów testowych do wysyłki. To z kolei powoduje, że zdarzają się przypadki, iż osoby chcące zarezerwować wizytę kierowane są do miejsc oddalonych nawet o kilkaset kilometrów od domu.