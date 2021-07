Liczba infekcji rośnie, ale znoszą obostrzenia. Dlaczego? Wyjaśniają to wykresy

Wielka Brytania zmaga się z nową falą koronawirusa, a liczba odnotowywanych zakażeń w całym kraju niezmiennie rośnie od maja, gdy miał miejsce największy od miesięcy spadek zachorowań na COVD-19. Mimo to rząd w Londynie zapowiedział w poniedziałek zniesienie niemal wszystkich restrykcji pandemicznych w najbliższych tygodniach. Skąd taki ruch? Odpowiedź zdaje się kryć w wykresach.

Z danych rządowego sztabu kryzysowego (COBR) wynika, że choć Wielka Brytania zmaga się z nową falą COVID-19, a liczba zakażeń wirusem SARS-CoV-2 stale rośnie od maja, program szczepień przynosi na Wyspach oczekiwane rezultaty. Mimo niepokojących statystyk dotyczących nowych infekcji - średnia z minionego tygodnia wynosi ponad 25 tysięcy zakażeń (stan na 5 lipca) - inne kluczowe wskaźniki dają bowiem uzasadnione powody do optymizmu.

Po drugie - gwałtownie spadła śmiertelność brytyjskich pacjentów z COVID-19. W najgorszym momencie na początku roku dzienna liczba zgonów w Wielkiej Brytanii przekroczyła pułap 1800. Średnia z ostatnich siedmiu dni (stan na 5 lipca) to 18 przypadków śmiertelnych.

Wyjaśnieniem tego stanu rzeczy wydają się być statystyki dotyczące szczepień na Wyspach. Do niedzieli włącznie pierwszą dawkę szczepionki otrzymało 45,35 miliona Brytyjczyków, a w pełni zaszczepionych jest 33,73 miliona obywateli. Stanowi to odpowiednio 85,1 oraz 64 procent dorosłych mieszkańców kraju.

Plan całkowitego zniesienia restrykcji

Przejście do ostatniego etapu "otwarcia kraju" zakłada: - zniesienie ograniczeń w kontaktach społecznych (ludzie będą mogli spotykać się w grupach dowolnej wielkości, w pomieszczeniach zamkniętych i na otwartym powietrzu), - zniesienie obowiązku utrzymywania dystansu co najmniej jednego metra w prawie wszystkich miejscach, z wyjątkiem takich jak lotniska, - możliwość wznowienia działalności przez wszystkie pozostałe przedsiębiorstwa, w tym kluby nocne, - brak ograniczeń w liczbie widzów na imprezach masowych, - zniesienie obowiązku zasłaniania twarzy w sklepach i w transporcie publicznym, - zniesienie wymogu pracy z domu, tam gdzie to możliwe, - zniesienie limitów osób odwiedzających pensjonariuszy domów opieki.