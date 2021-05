Zero zgonów na COVID-19. Pierwszy raz od 30 lipca

Anglia jest tą częścią Zjednoczonego Królestwa, w którym liczba zgonów jest najwyższa - zarówno w liczbach bezwzględnych, co z racji jej populacji jest oczywiste, jak i w stosunku do liczby ludności. Od połowy marca zeszłego roku, gdy dopiero odnotowywane były pierwsze zgony z powodu COVID-19, w Anglii zdarzył się do tej pory tylko jeden dzień bez ofiary śmiertelnej - miało to miejsce 30 lipca zeszłego roku.