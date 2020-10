Będą trzy poziomy restrykcji w Anglii

Ogłoszony w parlamencie plan Borisa Johnsona obejmuje trzy poziomy i jest próbą ujednolicenia nierzadko skomplikowanych i niejasnych obowiązujących w Anglii restrykcji. Dotyczą one tylko Anglii, ponieważ autonomiczne rządy innych części Zjednoczonego Królestwa same mogą wprowadzać obostrzenia i decydować o ich zakresie. Już wcześniej szefowa szkockiego rządu Nicola Sturgeon zapowiedziała wprowadzenie podobnego systemu, który ma być maksymalnie zbliżony do angielskiego. Należy się spodziewać, że analogiczne decyzje wprowadzą też władze Walii i Irlandii Północnej.

Pierwszy stopień - średni

Drugi stopień - poziom wysoki

Trzeci stopień - poziom bardzo wysoki

Oznacza, że stopień transmisji rośnie bardzo szybko, a służba zdrowia może nie wytrzymać obciążenia, na razie wprowadzony zostanie w Liverpoolu i okolicach. Tam zakaz spotykania się obowiązywać będzie, oprócz zamkniętych przestrzeni, także w prywatnych ogrodach, zamknięte zostaną puby i bary, siłownie, centra rozrywki, punkty bukmacherskie i kasyna. Zalecane jest ponadto, by unikać przyjazdów do tego obszaru i wyjazdu z niego. Na terenach, na których wprowadzony zostanie poziom bardzo wysoki, mieszka półtora miliona osób.

"To nie jest takie życie, jakie chcielibyśmy prowadzić, ale jest to wąska droga, którą musimy podążać"

- To nie jest takie życie, jakie chcielibyśmy prowadzić, ale jest to wąska droga, którą musimy podążać między społeczną i ekonomiczną traumą pełnego zamknięcia a ogromnymi ludzkimi, a w istocie ekonomicznymi kosztami nieograniczonej epidemii - mówił Boris Johnson w Izbie Gmin.

Podkreślił, że nie oznacza to powrotu do pełnej blokady, takiej jak została wprowadzona pod koniec marca, bo sklepy, szkoły i uniwersytety pozostaną otwarte.

Ponad 617 tysięcy zakażeń w Wielkiej Brytanii

Wprowadzenie trzystopniowych restrykcji jest odpowiedzią na zarzuty wobec rządu, że ogłaszane na przestrzeni ostatnich kilkunastu tygodni lokalne ograniczenia na różnych terenach i różnym stopniu uciążliwości stały się mało czytelne, co w konsekwencji osłabia skłonność do ich przestrzegania. Nowy system, który będzie obowiązywał od środy, ma być prostszy i nie pozostawiać wątpliwości, co jest dozwolone, a co nie.