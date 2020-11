Brytyjski premier nadal "zdalny"

Pierwsza zdalna sesja pytań do premiera

Johnson ma pozostać w izolacji do 26 listopada. Komplikuje to jego plany, bo w najbliższych dniach zamierzał on przedstawić serię zapowiedzi dotyczących walki z epidemią, edukacji, gospodarki i kwestii klimatycznych, które - jak mówiło jego biuro - mają być pokazaniem ambicji kraju. Media komentowały, że miały być one szansą na oczyszczenie toksycznej atmosfery wokół Downing Street, związanej z rezygnacją głównego doradcy premiera Dominica Cummingsa i dyrektora ds. komunikacji Lee Caina.