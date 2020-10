Johnson o pandemii: do wiosny sprawy będą wyglądać diametralnie inaczej, będziemy w innym świecie

- Muszę wam powiedzieć, z całkowitą szczerością, że następne miesiące aż do świąt Bożego Narodzenia, może nawet dłużej, będą pełne wybojów - stwierdził Boris Johnson. Zaznaczył jednak, że jest nadzieja, iż dzięki postępowi w zakresie szczepionek i testów nawet przed świętami wiele może się zmienić. - Jeśli porozmawiacie z naukowcami, wszyscy są praktycznie zgodni co do tego, że do wiosny sprawy będą wyglądać diametralnie inaczej i będziemy w innym świecie, to jest normalny cykl takiej pandemii - dodał.

Koronawirus w Wielkiej Brytanii

W sobotę wieczorem brytyjski rząd poinformował, że liczba zakażeń koronawirusem w Wielkiej Brytanii zwiększyła się o 12 872, zaś liczba zgonów z powodu COVID-19 wzrosła o 49. W efekcie łączna liczba wykrytych zakażeń wzrosła do 480 017, co jest 12. najwyższą liczbą na świecie i czwartą w Europie.

To pierwszy przypadek od początku epidemii, by liczba nowych przypadków wzrosła w ciągu doby o ponad 10 tysięcy, aczkolwiek obejmuje ona także niezarejestrowane wcześniej zakażenia z okresu między 24 września a 1 października. W podanych statystykach nie rozdzielono, ile z tych przypadków to zakażenia wykryte w ciągu ostatnich 24 godzin, a ile to zaległe przypadki. Do tej pory rekordową dobową liczbą zakażeń było 7 143, o których poinformowano we wtorek.