Premier Wielkiej Brytanii: rozważamy wzmocnienie kontroli na granicach

Premier w rozmowie z dziennikarzami wyraził również zadowolenie z procesu szczepień. Jego zdaniem Wielka Brytania jest na dobrej drodze, by do 15 lutego osiągnąć zamierzony cel "wyszczepialności" wśród grup najbardziej narażonych. Jak wynika z prowadzonego przez Uniwersytet Oksfordzki zestawienia Our World in Data, do 23 stycznia w Zjednoczonym Królestwie podano 6,8 miliona dawek szczepionek przeciw COVID-19.