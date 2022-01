Boris Johnson o antyszczepionkowcach: całkowicie nie mają racji

- Co za tragedia, że mamy całą tę presję na NHS (publiczną służbę zdrowia - red.), wszystkie trudności, których doświadczają nasi lekarze i pielęgniarki, a my mamy ludzi, którzy rozlewają kompletne bzdury o szczepieniach. Oni całkowicie nie mają racji i myślę, że nadszedł czas, żebyśmy ja, rząd, nazwali to, co robią. Jest to absolutnie błędne, przynosi to kompletnie odwrotne skutki, a rzeczy, które umieszczają w mediach społecznościowych, to kompletne brednie - powiedział Johnson.