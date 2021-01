"Sytuacja jest poważna". Boris Johnson nie wyklucza ostrzejszych restrykcji w związku z koronawirusem

Johnson nie wykluczył zamknięcia szkół

Brytyjski premier wezwał rodziców, by posłali dzieci do szkół w poniedziałek wszędzie tam, gdzie będą one otwarte. - Nie mam wątpliwości, że szkoły są bezpieczne, a edukacja jest priorytetem. Korzyści z nauki są tak wielkie, że chcemy utrzymać młodych ludzi w systemie edukacji - mówił.

Johnson nie wykluczył jednak, że w ramach nowych restrykcji możliwe będzie zamknięcie szkół, co do tej pory traktowano jako ostateczność. - Nie zamierzam teraz spekulować na temat tego, co by było gdyby, ale jestem pewien, że wszyscy nasi widzowie i słuchacze zrozumieją, co to oznacza. Ewidentnie zamknięcie szkół, co musieliśmy zrobić w marcu, jest jedną z tych rzeczy - mówił Johnson.