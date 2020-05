Boris Johnson nie chce dochodzenia w sprawie złamania obostrzeń przez doradcę

Jak ujawniła prasa, główny doradca Johnsona pod koniec marca, kilka dni po wprowadzeniu przez rząd restrykcji w celu zatrzymania epidemii koronawirusa, pojechał ponad 400 kilometrów do domu rodziców, by jak wyjaśniał, zapewnić opiekę dziecku. Boris Johnson od początku go bronił i przekonywał, że nie złamał on zasad, choć dymisji Dominica Cummingsa domaga się nawet około 40 posłów Partii Konserwatywnej i - jak wynika z sondaży - większość Brytyjczyków.