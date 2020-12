Miliony szczepień tygodniowo, by zapobiec trzeciej fali pandemii. "To jedyny rozważany przez nas scenariusz"

By zapobiec trzeciej fali pandemii COVID-19, w Wielkiej Brytanii trzeba szczepić dwa miliony osób tygodniowo – wynika z badań Londyńskiej Szkoły Higieny i Medycyny Tropikalnej (LSHTM), których wyniki przytoczyła agencja Reutera.

"Najbardziej rygorystyczny scenariusz, z obostrzeniami czwartego poziomu w całej Anglii, zamknięciem szkół w styczniu i szczepieniem 2 milionów osób tygodniowo - to jedyny rozważany przez nas scenariusz, w którym obciążenie oddziałów intensywnej terapii zmniejsza się do poziomu niższego niż ten obserwowany podczas pierwszej fali epidemii" - podkreślają badacze specjalizujący się w modelowaniu matematycznym rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych.

Miliony dawek szczepionki dla Brytyjczyków

Wielka Brytania była pierwszym krajem świata, który dopuścił do użytku szczepionkę przeciw COVID-19 firm Pfizer i BioNTech. Do 24 grudnia pierwszą dawkę tego preparatu otrzymało 600 tysięcy osób. W ciągu kilku najbliższych dni do użytku dopuszczona powinna zostać szczepionka koncernu AstraZeneca i Uniwersytetu Oksfordzkiego, a szczepienia tą substancją mogłyby się rozpocząć 4 stycznia - donoszą brytyjskie media.