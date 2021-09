Akcja szczepień dawką przypominającą w Wielkiej Brytanii

Brytyjczycy rozpoczęli podawanie trzeciej dawki szczepionki przeciwko COVID-19 wśród osób w wieku powyżej 50. roku życia i młodszych, które z powodu innych schorzeń są szczególnie podatne na zachorowanie, a także frontowego personelu ochrony zdrowia i opieki społecznej. W czwartek jako pierwszym szczepionkę zaczęto podawać niektórym pracownikom służby zdrowia w Anglii i Walii, zaś od przyszłego tygodnia zostanie to rozszerzone na inne uprawnione grupy.

Pierwsze szczepionki w Anglii i Walii, później Szkocja i Irlandia Północna

W czwartek jako pierwszym szczepionkę zaczęto podawać niektórym pracownikom ochrony zdrowia w Anglii i Walii, zaś od przyszłego tygodnia zostanie to rozszerzone na inne uprawnione grupy. Jak się oczekuje, albo w piątek, albo w przyszłym tygodniu możliwość przyjęcia trzeciej dawki będą mieli także mieszkańcy Szkocji i Irlandii Północnej.

Tym razem brytyjski rząd nie wskazał, do kiedy wszyscy uprawnieni do trzeciej dawki mają mieć możliwość jej przyjęcia, ale angielski oddział publicznej służby zdrowia zapowiedział, że część z tych osób zapewne będzie musiała poczekać do początku przyszłego roku.