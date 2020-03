Doradca brytyjskiego rządu: konieczne może być zastanowienie się nad zamknięciem szkół

Brytyjski rząd zalecił w poniedziałek po południu, aby w celu zatrzymania epidemii koronawirusa wszyscy ograniczyli przemieszczanie się. Premier Boris Johnson apelował o unikanie kontaktów, które nie są niezbędne i wezwał do pracy z domu, jeśli jest to możliwe.

W poniedziałek liczba ofiar śmiertelnych w Wielkiej Brytanii wzrosła do 55. Podejście brytyjskiego rządu do walki z epidemią było w ostatnich dniach przedmiotem coraz większych kontrowersji. W odróżnieniu od drastycznych metod wprowadzanych najpierw przez Włochy, a później przez kolejne kraje, brytyjski rząd nie decydował się na zakazywanie zgromadzeń publicznych.

"Nie sądzę, żeby w czasach pokoju było coś takiego"

W poniedziałek jednak również gabinet Borisa Johnsona ogłosił poważne restrykcje. Premier powiedział, że zalecenie, aby unikać przemieszczania się i kontaktów z innymi ludźmi szczególnie poważnie powinny potraktować kobiety w ciąży, osoby powyżej 70. roku życia oraz osoby z pewnymi schorzeniami.

Zapowiedział, że w ciągu kilku dni do osób z tych grup ryzyka wystosowany zostanie apel o to, by pozostały w domach przez 12 tygodni.

- To, co dziś ogłaszamy, jest bardzo istotną zmianą sposobu życia. Nie pamiętam niczego podobnego w moim życiu. Nie sądzę, żeby w czasach pokoju było coś takiego i przyznajemy, że to o co was, jako społeczeństwo, naród, prosimy, jest bardzo znaczącą zmianą psychologiczną i behawioralną – powiedział Boris Johnson na konferencji prasowej na Downing Street przeprowadzonej wspólnie z głównym doradcą naukowym rządu i naczelnym lekarzem Anglii.

Premier podkreślił, że ludzie powinni unikać pubów, klubów, restauracji, kin i teatrów, choć nie nakazał wprost ich zamknięcia. Powiedział, że ma nadzieję, iż właściciele tych miejsc przyjmą odpowiedzialną postawę. Ponieważ jednak dodał, że rząd nie może zapewniać ochrony policji i innych służb podczas dużych imprez, w praktyce oznacza to, że nie mogą się one odbywać.

Premier Boris Johnson apelował o unikanie kontaktów, które nie są niezbędne Richard Pohle/PAP/EPA

"Konieczne może być zastanowienie się nad zamknięciem szkół"

Zgodnie z zaleceniami rządu, jeśli nawet jedna osoba w gospodarstwie domowym ma uporczywy kaszel lub gorączkę, wszystkie mieszkające z nią osoby muszą pozostać w domu przez 14 dni. Powinny też, jeśli to możliwe, unikać wychodzenia z domu "nawet po to, aby kupić jedzenie lub niezbędne rzeczy".

Nie będą na razie natomiast zamykane szkoły, choć główny doradca naukowy rządu Patrick Vallance powiedział, że taki krok jest możliwy w przyszłości. - W pewnym momencie konieczne może być zastanowienie się nad takimi sprawami jak zamknięcie szkół. Ale te rzeczy muszą być zrobione we właściwym czasie i we właściwy sposób, na właściwym etapie epidemii - wyjaśnił Johnson.

Dodał, że Wielka Brytania znajduje się obecnie trzy tygodnie za Włochami, jeśli chodzi o fazę rozwoju epidemii, choć również w obrębie kraju są różnice i w Londynie rozprzestrzenia się ona najszybciej. "Wygląda na to, że zbliżamy się teraz do szybkiego wzrostu na krzywej zachorowań i bez drastycznych działań, ich liczba może się podwajać co pięć lub sześć dni" - dodał Johnson.

Wzrasta liczba zarażonych koronawirusem w Wielkiej Brytanii NEIL HALL/PAP/EPA

Wzrasta liczba ofiar

Naczelny lekarz Anglii Chris Whitty wyraził natomiast opinię, że wprowadzane ograniczenia potrwają co najmniej kilka tygodni, jeśli nie miesięcy.

Równolegle, w Izbie Gmin, minister zdrowia Matt Hancock poinformował, że liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Wielkiej Brytanii zwiększyła się do 53. Już po jego sprawozdaniu podano informację o dwóch kolejnych zgonach. W niedzielę wynosiła ona 35, co oznacza, że nastąpił największy jak dotychczas wzrost w ciągu jednego dnia. Natomiast liczba nowo potwierdzonych zakażeń wzrosła z 1372 do 1543, czyli mniej niż przez ostatnie dwa dni.

Rząd poinformował jednak, że osoby z łagodnymi objawami, izolujące się, nie są już poddawane testom na obecność koronawirusa - testy są przeprowadzane głównie u pacjentów w szpitalach, którzy mają problemy z oddychaniem, a także u osób przebywających w domach opieki lub placówkach opiekuńczych, w których wystąpiły ogniska choroby.

Boris Johnson zapytany na konferencji prasowej o gospodarcze skutki epidemii wyraził przekonanie, że brytyjska gospodarka ją przetrzyma. - W przeciwieństwie do roku 2008, w gospodarce nie ma problemu systemowego. Jeśli uda nam się opanować tę chorobę, to nie ma absolutnie żadnego powodu, dla którego gospodarki na całym świecie nie miałyby powrócić do wzrostu - oświadczył.

