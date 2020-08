"Mówiono nam, że rząd kupuje odpowiedni sprzęt". 50 milionów maseczek nie będzie używanych

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson powiedział, że będzie bardzo rozczarowany, jeśli "jakakolwiek partia środków ochrony osobistej okaże się niezdatna do użytku". Słowa padły po tym, jak okazało się, że 50 milionów maseczek ochronnych nie będzie używanych z powodu obaw o ich bezpieczeństwo.

Na dodatek okazało się, że osobą, która pierwotnie zwróciła się do rządu w sprawie umowy, był biznesmen Andrew Mills. Jest on jednocześnie rządowym doradcą handlowym i doradcą zarządu Ayanda Capital - firmy, od której zakupiono maseczki. Przekonywał on w stacji BBC, że jego stanowisko nie wpłynęło na przyznanie kontraktu.