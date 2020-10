Brytyjczycy "zgubili" 16 tysięcy przypadków zakażenia. Pliki w Excelu były za duże

Zaległe przypadki uzupełniono w bilansach podanych w sobotę i niedzielę, ale problem nie polegał tylko na zaniżonej liczbie. 15 841 osób, u których stwierdzono infekcję, zostało o tym poinformowane, ale ich dane nie zostały przekazane pracownikom systemu NHS Test and Trace, którzy zajmują się namierzaniem bliskich kontaktów zakażonych. To oznacza, że około 48 tysięcy osób nie zostało powiadomionych, iż miało kontakt z osobami zakażonymi i w związku z tym powinno spędzić 14 dni w kwarantannie.

Jak poinformowała rządowa agencja Public Health England, błąd został już naprawiony i w nocy z piątku na sobotę kontakty zakażonych zostały przekazane do NHS Test and Trace. Jak wyjaśniono, niektóre pliki z danymi w programie Microsoft Excel przekraczały maksymalny rozmiar i nie mogły zostać przesłane pomiędzy Public Health England a NHS Test and Trace.