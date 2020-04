"Dziś nie mogę odpowiedzialnie powiedzieć, że wybory się odbędą"

Opozycja obawia się manipulacji

Pożar magazynu komisji wyborczej

Na początku marca komisja wyborcza Wenezueli informowała o pożarze, który strawił jej magazyn położony w stolicy kraju, Caracas. Ogień pochłonął blisko 50 tys. maszyn do głosowania i prawie 600 komputerów. Oceniano wówczas, że może to wpłynąć na zaplanowane na ten rok wybory parlamentarne. - W pożarze spaliły się 582 komputery i 49 408 maszyn do głosowania - mówiła przewodnicząca Krajowej Rady Wyborczej (CNE) Tibisay Lucena. - Niewiele można było uratować - dodała. Do zdarzenia doszło w sobotę, dniu wolnym od pracy.