Dziesiątki tysięcy zakażeń i ponad tysiąc zgonów. Trump: USA testują więcej ludzi tygodniowo niż, często, wszystkie duże kraje razem wzięte

Do wtorku w Stanach Zjednoczonych łączna liczba śmiertelnych ofiar koronawirusa od początku pandemii wzrosła do ponad 156 tysięcy, a osób zainfekowanych do 4,77 miliona. Aktywnych przypadków jest tam obecnie blisko 2,3 miliona.

Rozdźwięk pomiędzy amerykańskim prezydentem i ekspertką z Białego Domu

W poniedziałek amerykański prezydent ocenił nawet, że "wirus ustępuje". Jednocześnie wykluczył powrót do zamknięcia gospodarki, tak jak to miało miejsce na wiosnę.

Nowojorska komisarz rezygnuje rozczarowana reakcją burmistrza na kryzys

"Nie możemy wrócić do piekła, którego doświadczyliśmy zaledwie kilka miesięcy temu"

Także we wtorek gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo ogłosił, że do listy podróżnych z innych stanów, którzy przybywając do Nowego Jorku muszą się poddać 14-dniowej kwarantannie, została zaliczona Rhode Island. Nie obowiązuje to już natomiast mieszkańców stanów Delaware i Waszyngton. Cuomo poinformował również, że w ciągu ostatniej doby (do wtorku - przyp. red.) zarejestrowano w całym stanie Nowy Jork trzy zgony z powodu COVID-19. Natomiast w samym mieście Nowy Jork od trzech dni nie było żadnych ofiar śmiertelnych.