W USA zmarło więcej osób niż w Hiszpanii. Flagi opuszczone do połowy

W Nowym Jorku z powodu koronawirusa zmarło już więcej osób niż w ataku na World Trade Center 11 września 2001 roku. W związku ze wzrostem zgonów spowodowanych przez koronawirusa gubernator Nowego Jorku Andrew Cuomo zapowiedział w środę, że wszystkie flagi w stanie zostaną opuszczone do połowy masztu. Przesunięto też termin zamknięcia nowojorskich teatrów Broadwayu do 7 czerwca.

Z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore wynika, że w ciągu ostatnich 24 godzin w USA zmarło 1973 chorych z SARS-CoV-2. To najtragiczniejsza doba epidemii w Stanach Zjednoczonych. W poprzednim dobowym raporcie informowano o 1939 zgonach. W USA odnotowano łącznie 14695 zgonów z powodu koronawirusa. Liczba ofiar śmiertelnych epidemii zbliża się do tej w Hiszpanii (14792) oraz Włoszech (17669). Podane dane z USA obejmują okres 24 godzin od 2:30 czasu polskiego w nocy z wtorku na środę.

Drugim najbardziej dotkniętym epidemią stanem USA jest New Jersey. Łączna liczba zmarłych z koronawirusem przekroczyła tu 1,5 tys. W środę ogłoszono, że w New Jersey przybyło 275 ofiar śmiertelnych; była to najtragiczniejsza doba w tym stanie od wybuchu epidemii. Aż 959 chorych zmarło w Michigan, a 652 w Luizjanie.

"Nie wiem czy znów będziemy ściskać dłonie"

Zgodnie z wytycznymi niektórzy zatrudnieni, w tym ci ze służby zdrowia oraz pracujący w łańcuchu dostaw żywności, mogą wrócić do pracy pod pewnymi warunkami. Wśród nich jest brak objawów i zachowywanie odległości ok. 2 metrów od osób, które miały lub mogły być zakażone.

- Gdy stopniowo wracasz, to nie wskakujesz od razu obiema nogami - ostrzegał w środę obrazowo dyrektor amerykańskiego Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych doktor Anthony Fauci. - Mówiąc szczerze, nie wiem czy znów będziemy ściskać dłonie. To będzie nie tylko dobry krok, by ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. To prawdopodobnie znacząco zmniejszy przypadki grypy w kraju - dodał.