Przed śmiercią zostawił list w telefonie, był zakażony koronawirusem. "Kocham was całym moim sercem"

"Katie, jesteś najpiękniejszą opiekuńczą osobą, jaką kiedykolwiek spotkałem"

"Kocham was całym moim sercem, daliście mi najlepsze życie, o jakie kiedykolwiek mógłbym prosić" - napisał. "Jestem szczęściarzem i jestem dumny z bycia mężem i ojcem Braedyn i Penny" - dodał mąż Katie.

Katie i Jon, którzy pobrali się w 2013 roku, mieli dwójkę dzieci - dwulatka Braedyna i 10-miesięczną Penelope. Wcześniej Katie dwa razy poroniła, potem małżeństwo zdecydowało się na in vitro. Braedyn urodził się z poważnymi problemami neurologicznymi i lekarze dawali mu sześć tygodni życia. Chłopiec cudem przeżył, a Katie zajmuje się nim i córką. Na rodzinę zarabiał Jonathan, który pracował w sądzie.

"Katie, jesteś najpiękniejszą opiekuńczą osobą, jaką kiedykolwiek spotkałem" - kontynuował Jon w notatce. "Jesteś naprawdę jedyna w swoim rodzaju... Upewnij się, że żyjesz szczęśliwie i z tą samą pasją, która sprawiła, że ​​się w tobie zakochałem. To, że jesteś najlepszą mamą dla dzieci, jest najwspanialszą rzeczą, jakiej kiedykolwiek doświadczyłem" - napisał.

Katie sądzi, że jej mąż musiał napisać list jeszcze zanim został podłączony do respiratora kilka tygodni temu.

- Chociaż walczył o życie przez ostatni miesiąc, wiem, że do ostatniej sekundy chciał się upewnić, że dzieci i ja czujemy się dobrze - powiedziała. - Wiedział, że musi mi coś powiedzieć, ponieważ nie mogłam z nim od długiego czasu rozmawiać - dodała.

"Bardzo bał się tego, co stanie się z naszym synem, jeśli złapie wirusa"

Ponieważ Braedyn jest w grupie ryzyka, rodzina starała się izolować. Katie pozostawała w domu z dziećmi, ale Jon jako niezbędny pracownik musiał jeździć do sądu. Katie podkreśla, że mąż nosił rękawiczki, maseczki i często mył ręce. - Był bardzo czujny, ponieważ tak bardzo bał się tego, co stanie się z naszym synem, jeśli złapie wirusa - powiedziała Katie.

Jednak 24 marca Jon uzyskał pozytywny wynik testu na koronawirusa. Nie czuł się bardzo źle, ale po wyniku testu zdecydował się na odseparowanie od rodziny w oddzielnej części domu. - W ciągu doby zaczął kaszleć, nie mógł złapać oddechu - relacjonowała Katie. - Lekarz kazał mu jechać do szpitala - dodała.

Przez tydzień próbowano leczyć go lekami, jednak wciąż bez efektu i konieczne okazało się podłączenie do respiratora. Lekarze spodziewali się, że wyzdrowieje. Pomiędzy kolejnymi podłączeniami do respiratora kontaktował się z rodziną przez wideoczat.