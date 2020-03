Wirusem mieli zakazić się na rodzinnym obiedzie. Nie żyją matka oraz dwoje jej dorosłych dzieci

73-letnia Grece Fusco, głowa amerykańskiej rodziny ze stanu New Jersey, a także dwoje jej dorosłych dzieci zmarło w związku z zakażenia koronawirusem. COVID-19 stwierdzono także u kolejnej czwórki potomków kobiety, którzy są obecnie hospitalizowani. Sytuację opisał w czwartek dziennik "New York Times". Według gazety, do zakażenia miało dojść podczas rodzinnego obiadu.