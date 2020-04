Najwięcej zgonów w Nowym Jorku, ale władze mają nadzieję. Trump: widać światełko w tunelu

Co najmniej 1150 chorych zmarło w ciągu ostatnich 24 godzin w USA z powodu koronawirusa. Dane opublikował Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore, w stanie Maryland. Bilans ofiar śmiertelnych epidemii w Stanach Zjednoczonych zbliża się do 11 tysięcy osób.

Najwięcej chorych zmarło w stanie Nowy Jork. W ciągu doby bilans zgonów zwiększył się tu o 599, do 4758. Gubernator Andrew Cuomo ocenił, że stan Nowy Jork jest albo bardzo bliski osiągnięcia szczytu zakażeń, albo szczyt ten już nastąpił i przez pewien czas ten poziom może się utrzymać.

W trakcie briefingu w stolicy stanu Nowy Jork - Albany, Cuomo powiedział, że statystyki sugerują zbliżanie się szczytu rozprzestrzeniania się wirusa w tym stanie. Wskazał zarazem na wciąż istniejące duże zagrożenie. - Jeśli jest to płaskowyż, to płaskowyż na bardzo wysokim poziomie, a system opieki zdrowotnej jest bardzo obciążony. Jest nadzieja, ale nie ma pewności i wciąż zależy od tego, co robimy - podkreślił.