Przeżył pandemię hiszpanki, służył podczas II wojny światowej. 104-latek pokonał koronawirusa

Weteran w środę świętował wraz z rodziną swój powrót do zdrowia, łącząc to z obchodami swoich 104. urodzin. Jego najbliżsi z prezentami oraz ciastem przyjechali do niego do domu weterana. Mimo radości zachowywano od siebie wymaganą w czasach epidemii bezpieczną odległość.