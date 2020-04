Wojskowe samoloty nad Nowym Jorkiem

Eskadry samolotów amerykańskich sił powietrznych i marynarki wojennej przeleciały we wtorek nad Nowym Jorkiem składając hołd służbom medycznym walczącym z koronawirusem. Gubernator Nowego Jorku Andrew Cuomo poinformował we wtorek, że z powodu koronawirusa w stanie zmarło w ciągu ostatniej doby 335 osób.

Zmniejszenie obciążenia szpitali warunkiem znoszenia restrykcji

Andrew Cuomo oświadczył też, że liczba osób przyjętych do szpitali w ciągu ostatniej doby spadła do najniższego dziennego poziomu od ponad miesiąca. To według niego znak, że kryzys ustępuje, a szczyt pandemii jego stan ma za sobą. Gubernator skrytykował jednak władze federalne mówiąc, że główna odpowiedzialność za walkę z pandemią nie powinna spoczywać na stanach. - Gdzie byli wszyscy? - pytał retorycznie podczas codziennego briefingu, odnosząc się do okresu, w którym koronawirus był tylko na terenie Chin, ale wiadomo było wtedy, że może dotrzeć do USA. - Gubernatorzy nie wywołują globalnej pandemii - powiedział Cuomo.