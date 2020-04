Stan wyjątkowy w więziennictwie. Osadzeni trafią do aresztów domowych

Podpisany w zeszłym tygodniu przez prezydenta Donalda Trumpa pakiet stymulacyjny dla amerykańskiej gospodarki o wartości 2 bilionów dolarów na czas walki z pandemią zawierał także postanowienie, mające na celu ułatwienie więzieniom federalnym zwalniania większej liczby więźniów i umieszczania ich w aresztach domowych. Miało to pomóc w kontroli rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Przed wejściem ustawy w życie, Biuro Więziennictwa mogło zwalniać jedynie tych osadzonych, którzy odbyli co najmniej 90 procent kary lub pozostało im nie więcej niż sześć miesięcy wyroku.

Areszt domowy zamiast więzienia

W piątek wieczorem prokurator generalny William Barr wezwał Biuro Więziennictwa do zmniejszenia liczby osadzonych w więzieniach. Podkreślił, że wydany przez niego nakaz dotyczy w pierwszej kolejności więzień federalnych najbardziej dotkniętych przez pandemię, w tym zakładów karnych Oakdale w Luizjanie, Elkton w Ohio oraz Danbury w Connecticut. W dwóch ostatnich w tym tygodniu na chorobę COVID-19 zmarło łącznie siedmiu osadzonych.

"W przypadku wszystkich więźniów, których uznacie za odpowiednich kandydatów do umieszczenia w areszcie domowym, poleca się natychmiastowe ich przygotowanie do przeniesienia, a następnie po 14-dniowej kwarantannie ich przetransportowanie (do domów – red.)" – polecił prokurator generalny szefowi amerykańskiego więziennictwa.