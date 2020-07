W Nowym Jorku coraz więcej zakażeń koronawirusem wśród młodych

Rośnie liczba młodych ludzi w wieku od 20 do 29 lat zakażonych koronawirusem – powiadomił w poniedziałek miejski wydział zdrowia w Nowym Jorku. Przypisuje się to nieprzestrzeganiu przez osoby w tej grupie wiekowej zasad dystansu społecznego i innych środków ostrożności.

Wraz ze stopniowym reaktywowaniem gospodarki i wychodzeniem ludzi z domów w najbardziej zaludnionym mieście USA zaobserwowano niepokojący wzrost zachorowań w gronie młodych ludzi. Według oficjalnych statystyk liczba zakażonych COVID-19 się zmniejsza, nie dotyczy to jednak młodych osób w wieku od 20 do 29 lat. W tej kategorii wiekowej w pierwszym tygodniu czerwca odnotowano 27 zakażeń na 100 000 mieszkańców, zaś w ostatnim już 35 na 100 000.

Na przykład odsetek osób zakażonych w wieku od 30 do 39 lat był prawie stały. Wzrósł w tym samym okresie tylko z około 30 do 31 na 100 000 osób. Miasto odnotowało w poniedziałek pierwszy dzień bez przypadków śmiertelnych z powodu COVID-19 od wybuchu pandemii. Liczba osób przyjętych do szpitali sięgnęła 56 i jest w ostatnich dniach stabilna. Na oddziałach intensywnej terapii przebywało w poniedziałek 279 chorych. Odsetek osób mających pozytywny wynik na obecność koronawirusa wynosił 2 procent.