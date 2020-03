Tysiące zakażeń każdej doby. Gdzie w USA sytuacja jest najgorsza?

Ponad 1000 osób zakażonych koronawirusem zmarło w Stanach Zjednoczonych. Do tej pory potwierdzono tam ponad 69 tysięcy przypadków zakażenia. Najgorsza sytuacja panuje w stanie Nowy Jork i w samej aglomeracji. Tam zanotowano prawie połowę wszystkich przypadków w USA.

Jak pisze dziennik "New York Times", każdego dnia w USA potwierdzane są tysiące nowych przypadków zachorowań na COVID-19 powodowaną przez koronawirusa.

Stany z największą liczbą zakażeń i ofiar

Najgorsza sytuacja panuje w stanie Nowy Jork. To epicentrum epidemii koronawirusa w tym kraju. Stwierdzono tam ponad 33 tysiące przypadków zakażeń, czyli prawie połowę wszystkich zdiagnozowanych w Stanach Zjednoczonych. Według danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa, do środy zmarło tam 366 osób.

Na terytorium metropolii nowojorskiej, obejmującej stan New Jersey, Long Island i południową część stanu Connecticut, wirusem zakaża się prawie 1 na 1000 osób. To najwyższy wskaźnik w kraju.

Gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo ostrzega, że brakuje szpitalnych łóżek oraz respiratorów. Za zdecydowanie niewystarczający dla swojego stanu uznał przegłosowany w środę wieczorem przez Senat USA pakiet stymulacyjny warty ponad dwa biliony dolarów. Przewiduje on 3,8 mld dolarów na potrzeby Nowego Jorku.

Nie tylko w tych dwóch stanach sytuacja jest poważna. Dużą liczbę zakażonych i ofiar osób wykazują także (dane do śrdowego wieczora czasu polskiego):

New Jersey – 4407 przypadków zakażenia; 62 osoby zmarły

Ograniczenia dla Amerykanów

Do tej pory w USA co najmniej 17 stanów zdecydowało się na wprowadzenie nakazu pozostania w domach. Od środy takie obostrzenia obowiązują ponad połowę Amerykanów. Mogą oni wyjść z domu tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne.