"Przez dystans społeczny i izolację wiele osób poczuło się źle". Z pomocą i pociechą przyszły psy i koty

Dramatyczny przebieg epidemii w Stanach Zjednoczonych zamknął Amerykanów w domach, ale jednocześnie otworzył kojce bezpańskich zwierząt. Bo w najtrudniejszych momentach, gdy nie można było liczyć na obecność drugiego człowieka - z pomocą i pociechą przyszły psy i koty. Materiał magazynu "Polska i Świat".

W końcu ma miłość i rozrywkę - czyli to, czego w schronisku nikt nie mógł mu zapewnić. Archie - podobnie jak wiele innych opuszczonych psów w Nowym Jorku - znalazł dom za sprawą koronawirusa. Wielu osamotnionych i zestresowanych przez izolację ludzi potrzebowało towarzystwa i zaczęło, częściej niż zwykle, szukać dla siebie zwierząt. - Narosła we mnie potrzeba posiadania stałego towarzysza. Przez dystans społeczny i izolację wiele osób poczuło się źle, ja bardzo. Odkąd mam psa, znoszę to lepiej, mam się z kim spotkać, mam z kim porozmawiać, mam do kogo przytulić - mówi mieszkanka Nowego Jorku Jodelyn Tsai.

Właścicielka Archiego postanowiła zaadoptować psa pod koniec marca. Zgłosiła się do jednego z nowojorskich schronisk, ale wtedy ośrodek już niemal świecił pustkami. W klatce został jeszcze rudawy mieszaniec, który od razu skradł jej serce. - Za każdym razem, gdy go widzę, moje serce bije mocniej, bo tak go kocham. Jest wspaniałym kompanem, pomógł mi przejść przez całą pandemię, jest tylko dla mnie - podkreśla Jocelyn Tsai.

Amerykanie w związku z pandemią adoptowali mnóstwo zwierząt TVN24

"Nigdy nie mięliśmy więcej zainteresowanych ludzi niż oferowanych zwierząt"

Jeszcze do niedawna zostawionych samym sobie, a dziś otoczonych opieką psów, ale też kotów, jest o wiele więcej. Według stowarzyszenia na rzecz zwierząt Animal Care Centers od połowy marca w Nowym Jorku - około osiemset czworonogów trafiło do tymczasowych rodzin zastępczych, a blisko sześćset zaadoptowano. - Kiedy to wszystko się zaczęło, zasypaliśmy internet ogłoszeniami, a nas zasypano odpowiedziami - mówi Julia Lubbock ze schroniska w Nowym Jorku. - Już pierwszego dnia dostaliśmy trzy tysiące wiadomości i ta liczba szybko wrosła do pięciu-sześciu tysięcy. Nigdy nie mięliśmy więcej zainteresowanych ludzi niż oferowanych zwierząt - dodaje.

Zwierzaki są rozchwytywane również w hodowlach. Większy popyt na rasowe pupile jest w Wielkiej Brytanii. Główna brytyjska organizacja kynologiczna The Kennel Club podaje, że w trakcie kryzysu epidemicznego psa chciało kupić prawie dwa razy więcej Brytyjczyków niż rok temu.

Wiele zwierząt z nowojorskich schronisk znalazło nowych właścicieli TVN24

"Obawiam się, że zwierzęta mogą trafić do schronisk"

Cześć hodowców ma jednak obawy, że zwierzęta mogą być chwilową atrakcją. - Patrzysz i serce ci rośnie, uruchamia się instynkt opiekuńczy, chcesz szczenię i nie myślisz o tym, że ten szczeniak wyrośnie - mówi Stephen Biddlecombe. - Szczenię jest małe tylko kilka tygodni, potem wyrasta na dorosłego psa, którego nie każdy chce dalej nosić na rękach - dodaje.

Sprzedawcy, którym nie zależy wyłącznie na zysku, sprawdzają intencje potencjalnych właścicieli, by czworonogi trafiały w dobre ręce. Hodowcy uczulają, że pies, który umili człowiekowi w kwarantannę, na co dzień może być dla niego problemem. Hodowca psów z Suffolk Jenny Campbell zastanawia się nad osobami, które kupiły niedawno psa, a teraz wracają do pracy i szkoły. - Myślę o tym, czy choćby zapewniono psom opiekę na czas nieobecności w domu, bo przyzwyczajonym do domowników zwierzętom może być trudno bez nich wytrzymać - stwierdza. - Obawiam się, że zwierzęta mogą trafić do schronisk - dodaje.

Dlatego nad przyjęciem do domu zwierzęcia trzeba zastanowić się wiele razy, bo to decyzja na lata, a nie kilka tygodni pandemii.

