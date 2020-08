"Nie wiem, w jaki sposób się zakaziliśmy". W ciągu tygodnia stracił oboje rodziców

Justin Hunter, nastolatek z Atlanty (w stanie Georgia), z powodu koronawirusa w ciągu tygodnia stracił oboje rodziców. 17-latek przekonuje do stosowania środków bezpieczeństwa – jeśli nie dla siebie, to choćby przez wzgląd na innych. - Dzięki temu możesz ocalić komuś życie – podkreśla.

- Byliśmy zwyczajną rodziną. Robiliśmy wszystko, żeby bezpiecznie przetrwać pandemię – mówi 17-letni Justin Hunter. Zapewnia, że on i jego rodzice, Angie i Eugene, zachowywali wszelkie środki ostrożności. – Kiedy moja mama szła do sklepu, zakładała rękawiczki i miała na sobie maseczkę – podkreśla nastolatek. Ale w zeszłym miesiącu cała rodzina zakaziła się koronawirusem.

Rodzice Justina trafili do szpitala. Jego ojciec, utalentowany muzyk, przegrał walkę z wirusem 26 lipca. Matka, która pracowała w dziale HR, zmarła cztery dni później. – Ostatnią rzeczą, którą powiedział tato było: kocham cię, a kiedy wyzdrowieję, będę dalej walczył – mówi 17-latek. – Rodzice wychowali mnie w taki sposób, żebym nigdy nie użalał się nad sobą, bez względu na okoliczności – podkreśla.

W internecie trwa zbiórka, która ma upamiętnić jego ukochanych rodziców. – Dobrze jest wiedzieć, że są ludzie, którzy mnie wspierają – przyznaje 17-latek. Justin ma również przesłanie do wszystkich, którzy nie podchodzą zbyt poważnie do pandemii COVID-19. – Jeżeli nie zakładasz maseczki dla siebie, zrób to dla innej osoby, bo dzięki temu możesz ocalić komuś życie – przekonuje nastolatek.