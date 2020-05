Koronawirus w Białym Domu. Obowiązkowe maseczki w zachodnim skrzydle

Ponad 80 tysięcy ofiar śmiertelnych koronawirusa

W żadnym innym państwie świata nie odnotowano tylu zgonów na COVID-19, co w Stanach Zjednoczonych, gdzie zmarło już ponad 81 tysięcy osób. Druga pod tym względem jest Wielka Brytania z liczbą 32 140 osób. W Stanach Zjednoczonych przeprowadzono też najwięcej testów na koronawirusa - ponad dziewięć milionów. Zgodnie z danymi Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa ponad 1,3 miliona z nich dało wynik pozytywny. Dzienny przyrost wykrytych przypadków koronawirusa spada w stanach Nowy Jork oraz New Jersey, które stanowią epicentrum epidemii w USA. - W całym kraju spadają liczby - zapewniał podczas poniedziałkowej konferencji prasowej Donald Trump.

Większość amerykańskich stanów rozpoczęło proces stopniowego znoszenia ograniczeń nałożonych z powodu epidemii na gospodarkę. Zakaz zgromadzeń i otwierania mniej istotnych dla funkcjonowania miasta firm nie będzie w Nowym Jorku zniesiony do czerwca. Według wypowiadającego się podczas poniedziałkowego briefingu burmistrza Billa de Blasio w sobotę 55 nowojorczyków zostało przyjętych do szpitali miejskich z podejrzeniem COVID-19, w porównaniu z 69 takimi przypadkami w piątek. Liczba pacjentów na oddziałach intensywnej opieki szpitalnej spadła odpowiednio z 540 do 537, a odsetek z pozytywnymi wynikami testów z 17 do 13 proc.