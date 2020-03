Koronawirus "niewidocznym wrogiem". Trump zaleca, by unikać spotkań z udziałem więcej niż dziesięciu osób

- Od dzisiaj minister obrony i jego zastępca zachowują od siebie fizyczny dystans - wyjaśnił rzecznik. - Oznacza to, że oni i ich pracownicy będą się ze sobą kontaktować przez telekonferencje - dodał.

W celu przeciwdziałania rozwojowi epidemii, liczba wejść do ministerstwa obrony ma być ograniczona do minimum. Położony w aglomeracji Waszyngtonu Pentagon to jeden z największych budynków biurowych na świecie.