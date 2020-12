"Czuję dziś nadzieję, ulgę. Czuję, że nadchodzi uzdrowienie". Pierwsze szczepienia w USA

- To nie różniło się niczym od przyjęcia jakiejkolwiek innej szczepionki - powiedziała Lindsay. - Czuję dziś nadzieję, ulgę. Czuję, że nadchodzi uzdrowienie. Mam nadzieję, że oznacza to początek końca bardzo bolesnego czasu w naszej historii. Chcę wpoić opinii publicznej, że szczepionka jest bezpieczna - dodała.

Kolejne szpitale mają dostać dawki w poniedziałek

W ciągu najbliższych dni szczepionka firmy Pfizer i BioNTech ma dotrzeć do ponad 600 miejsc w Stanach Zjednoczonych. To władze stanowe decydują, kto ma otrzymać preparat w pierwszej kolejności.

Pierwszy pakiet zatwierdzonej w piątek do użycia szczepionki to 2,9 milionów dawek. Zaczęto go rozsyłać do amerykańskich centrów dystrybucyjnych w niedzielę. Planowo do końca grudnia zaszczepić ma się 20 milionów Amerykanów.