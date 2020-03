Statek szpital w Los Angeles, do Nowego Jorku zmierza jego bliźniak. Ten sam, który pomagał po 11 września

Do Los Angeles przypłynął statek szpitalny Mercy, który ma odciążyć lokalne placówki zdrowia. Leczyć w nim będą się pacjenci, u których nie stwierdzono wirusa SARS-CoV-2. Na pokładzie jest tysiąc łóżek i 12 sal operacyjnych. Podobna jednostka ma zacumować w Nowym Jorku w poniedziałek. Ta sama, która pomagała już miastu po 11 września 2001 roku.

Los Angeles przygotowuje się na szczyt epidemii. Do portu w tym mieście wpłynął w piątek amerykański statek szpitalny Mercy, który ma odciążyć lokalne placówki zdrowia. Leczyć w nim się będą wymagający specjalistycznej opieki pacjenci bez stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

Statek-szpital przypłynął do Los Angeles

Tysiąc łóżek i 12 sal operacyjnych

Przebudowane zbiornikowce mają po 10 pokładów i długość trzech boisk piłkarskich. To największe okręty szpitalne na świecie.

Kalifornia wkrótce będzie potrzebowała 50 tysięcy łóżek

Koronawirus w USA

W niedzielę liczba zakażonych w USA wzrosła do ponad 120 tysięcy, a liczba zmarłych przekroczyła 2000.

W sobotę burmistrz Los Angeles Eric Garcetti powiedział, że "jeśli trend się utrzyma i liczba wykrytych przypadków koronawirusa co dwa dni będzie się podwajać, to za pięć dni sytuacja w Los Angeles będzie taka, jak obecnie w Nowym Jorku". Nowy Jork to epicentrum epidemii. Według danych z niedzieli jest tam ponad 52 tysiące zakażonych osób, a ponad 700 zmarło. W Kalifornii zakażonych jest prawie 5 tysięcy osób, ponad sto zmarło.