Statek-szpital dotarł do Nowego Jorku. "Jesteśmy z wami, zaangażowani w tę walkę"

Do terminalu nad rzeką Hudson na nowojorskim Manhattanie dotarł w poniedziałek USNS Comfort, statek-szpital marynarki wojennej USA. Nie przyjmie na pokład chorych na COVID-19, lecz przyjdzie z pomocą przeciążonym z powodu epidemii amerykańskim szpitalom. Tymczasem władze stanowe Florydy sprawdzają podróżnych z Nowego Jorku na autostradach oraz lotniskach.

Władze wojskowe zdają sobie sprawę z zagrożenia, jakim byłoby wykrycie choćby jednego przypadku SARS-CoV-2 na jednostce po przeniesieniu pacjentów z innych szpitali, bowiem unicestwiłoby to całą misję. - Stworzymy bańkę (ochronną) wokół statku, by upewnić się, że robimy wszystko, by trzymać wirusa z dala - zapewniał w niedzielę kapitan Joseph O'Brien.