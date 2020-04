Georgia zawiesza prawo wymierzone w Ku Klux Klan. Powodem pandemia COVID-19

Zawieszenie zakazu zakrywanie twarzy

"Podpisałem zarządzenie, by zezwolić mieszkańcom Georgii na publiczne noszenie maseczek w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się COVID-19" - napisał na Twitterze Kemp. Dodał, że nie będzie to już uznawane za wykroczenie. Gubernator wyjaśnił, że zawiesza ten przepis, by mieszkańcy Georgii mogli zabezpieczać się przed zakażeniem i stosować środki bezpieczeństwa "bez obaw, że zostaną ukarani".