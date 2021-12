Joe Biden o walce z COVID-19: gdybyśmy wiedzieli, działalibyśmy szybciej

Prezydent Joe Biden podkreślił w przemówieniu do gubernatorów stanowych, że jego administracja jest gotowa wspierać "w każdy możliwy sposób" działania, których celem jest walka z COVID-19. Tymczasem władze sanitarne USA skracają okres izolacji dla osób z pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa, ale nie wykazującym żadnych objawów, z 10 do 5 dni.

Prezydent Joe Biden, przemawiając podczas cotygodniowego wirtualnego spotkania z gubernatorami stanowymi i członkami jego zespołu odpowiedzialnego za batalię z COVID-19, powiedział, że zapotrzebowanie na testy zwiększyła fala pandemii napędzana wysoce zakaźną odmianą omikron. - To nie jest wystarczające. To zdecydowanie za mało. Gdybyśmy wiedzieli, działalibyśmy bardziej zdecydowanie, szybciej – stwierdził amerykański przywódca.

Jak zapowiedział Biden, prywatni ubezpieczyciele będą wkrótce zobowiązani do zwracania Amerykanom kosztów testów. Poniedziałkowe spotkanie było pierwszym z takiego cyklu. - Nie ma rozwiązania federalnego. To się rozwiązuje na poziomie stanowym. Moje przesłanie do gubernatorów jest proste: jeśli potrzebujesz czegoś, to powiedz. Będziemy was wspierać w każdy możliwy sposób – zapewniał prezydent.