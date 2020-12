Sekretarz zdrowia: na wiosnę szczepionki dla wszystkich Amerykanów

Każdy Amerykanin powinien uzyskać dostęp do szczepionki na koronawirusa do wiosny przyszłego roku - poinformował w środę sekretarz zdrowia USA Alex Azar. Z zadowoleniem przyjął decyzję władz medycznych Wielkiej Brytanii o dopuszczeniu do użycia szczepionki firm Pfizer i BioNTech.

Alex Azar przypomniał, że zewnętrzni doradcy Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) spotkają się 10 grudnia, by rozważyć awaryjne dopuszczenie do użytku szczepionki przeciwko COVID-19 opracowanej przez amerykański koncern Pfizer i niemiecką firmę biotechnologiczną BioNTech. To ma nastąpić w kilka dni po spotkaniu. Prawdopodobnie tydzień później zgodę na dopuszczenie swojej szczepionki do użytku otrzyma w USA amerykański koncern Moderna.