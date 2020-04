"Szczerze dziękujemy za pomoc". "Nie ma za co". Antonow wylądował na nowojorskim lotnisku 

Rosyjski An-124 ze sprzętem medycznym i maseczkami ochronnymi, przeznaczonymi do walki z epidemią Covid-19 w USA, wylądował w środę na lotnisku w Nowym Jorku. Kreml, przekazując stronie amerykańskiej pomoc, liczy na to, że w razie potrzeby zostanie ona odwzajemniona.

"Wyjątkowe wydarzenie"

Jak podał amerykański portal Defense One (DO), który głównie koncentruje się na sprawach związanych z obroną narodową i bezpieczeństwem, tuż przed lądowaniem doszło do wymiany zdań między nowojorskim kontrolerem ruchu lotniczego a pilotem. "Szczerze dziękujemy za wszelką pomoc, jaką niesiecie" – powiedział kontroler. "Nie ma za co i dziękuję" – odparł pilot.