Rozprawy Sądu Najwyższego USA w formie telekonferencji. "Niesamowita zmiana"

Z powodu epidemii Covid-19 rozprawy amerykańskiego Sądu Najwyższego przez sześć dni w maju będą odbywać się w formie telekonferencji. To pierwszy taki przypadek w historii tej instytucji. "To, co dla reszty świata może brzmieć jak zwykły postęp technologiczny, oznacza niesamowitą zmianę w Sądzie Najwyższym" - ocenia dziennik "Washington Post". Liczba zakażonych koronawirusem w USA przekroczyła ponad 580 tysięcy. Zmarło ponad 23,5 tysiąca osób.

"To, co dla reszty świata może brzmieć jak zwykły postęp technologiczny, oznacza niesamowitą zmianę w Sądzie Najwyższym, gdzie kamery nie są dozwolone, a sędziowie opierali się kolejnym wezwaniom do transmitowania rozpraw na żywo" - odnotowuje to wydarzenie dziennik "Washington Post".