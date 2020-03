"Właściwie każdy z nas zna chociaż jedną osobę, która jest chora". Polka o sytuacji w Nowym Jorku

"Każdy z nas zna chociaż jedną osobę, która jest chora"

Dodała, że "sytuację nerwowości w mieście potęguje fakt, że wielu nowojorczyków nie ma oszczędności, a koszty życia w tym mieście są bardzo wysokie". - Sam koszt wynajmu mieszkania to dwa lub trzy tysiące dolarów. Ubezpieczenie to 500-800 dolarów miesięcznie. To bardzo duża kwota dla osób, które nie mają teraz dochodu - podkreśliła.