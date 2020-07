"Te dzieci nie miały jeszcze swoich pierwszych urodzin". 85 niemowlaków z koronawirusem

W piątek w Stanach Zjednoczonych zdiagnozowano 77 638 przypadków zakażenia koronawirusem, co jest najwyższym dobowym przyrostem od początku pandemii. Poprzedni dobowy rekord odnotowano w czwartek. Uniwersytet Johnsa Hopkinsa informował wtedy o 75 255 zakażeniach.

85 niemowlaków z koronawirusem

Od kilku tygodni Stany Zjednoczone mierzą się z nowymi ogniskami na południu i zachodzie kraju. Tylko na Florydzie jest już łącznie więcej wykrytych przypadków niż we Włoszech. W Teksasie i Arizonie lokalne władze zamówiły specjalne ciężarówki chłodnie do przechowywania zwłok, by odciążyć kostnice.