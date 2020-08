Przybywający do stanu Nowy Jork z pięciu innych stanów zwolnieni z kwarantanny

Stan Nowy Jork 18. raz z rzędu odnotował wskaźnik testów na obecność COVID-19 z wynikiem pozytywnym poniżej 1 procent. Władze usunęły we wtorek z listy osób zobowiązanych do kwarantanny przy wjeździe do stanu podróżnych z Alaski, Arizony, Delaware, Maryland i Montany.