Zakażeni pracownicy, jedna osoba zmarła. Eksperci: wiatrak w nadmuchiwanym stroju mógł roznieść wirusa

Kilkadziesiąt osób zostało zakażonych koronawirusem, a jedna z nich zmarła, po tym jak na izbę przyjęć szpitala Kaiser w kalifornijskim San Jose wszedł jeden z pracowników w nadmuchiwanym świątecznym stroju. Zdaniem ekspertów, to mały wiatrak umieszczony w przebraniu mógł doprowadzić do rozprzestrzenienia się kropelek wirusa, zawieszonych w powietrzu w budynku szpitala.

Do zakażenia doszło w Boże Narodzenie. Jeden z pracowników przywdział nadmuchiwany strój choinki. Przebywał krótko w izbie przyjęć kalifornijskiego centrum medycznego Kaiser Permanente. Kilka dni później centrum medyczne potwierdziło 44 przypadki COVID-19 z wynikiem pozytywnym wśród pracowników izby przyjęć. W niedzielę wieczorem szpital poinformował o śmierci kobiety zatrudnionej w rejestracji.

Zdaniem ekspertów mały wiatrak wewnątrz świątecznego kostiumu, zważywszy na dużą liczbę przyjmowanych do szpitala osób zakażonych COVID-19, mógł rozprzestrzenić po całym oddziale intensywnej terapii kropelki koronawirusa unoszącego się w powietrzu. - To przypadkowe zdarzenie doprowadziło do nieprzewidzianego przepływu powietrza. Dmuchanie na kropelki koronawirusa zawieszone w powietrzu dodaje im mocy. Są wtedy rozdrobnione, mniejsze. Dłużej unoszą się w powietrzu – ocenił w rozmowie z CNN doktor Peter Chin-Hong z Uniwersytetu Kalifornii w San Francisco.