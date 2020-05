"Surfing to nie przestępstwo". Protesty po zamknięciu plaż w Kalifornii

Od Sacramento, przez San Francisco po San Diego. Mieszkańcy Kalifornii protestują w całym stanie, domagając się otwarcia plaż. Największa manifestacja odbyła się na Huntington Beach, gdzie zgromadziło się kilka tysięcy ludzi. Gubernator stanu Gavin Newsom ograniczył dostęp do kalifornijskiego wybrzeża po tym, jak w ubiegły weekend cieplejsza pogoda, mimo epidemii, przyciągnęła nad morze tłumy plażowiczów.

Tysiące mieszkańców Kalifornii wyszły na plaże w całym stanie w słoneczny ubiegły weekend. Najwięcej pojawiło się ich w hrabstwie Orange, gdzie wielu plażowiczów nie zachowywało między sobą bezpiecznej odległości, co można było zobaczyć na publikowanych w mediach społecznościowych zdjęciach. To spowodowało, że gubernator Newsom ogłosił w czwartek zamknięcie całego wybrzeża w czterech hrabstwach, a w jedenastu wprowadził ograniczenia.

- To, co widzieliśmy w zeszłym tygodniu, było niepokojące - tłumaczył Newsom. Zapowiedział przy tym, że jest to rozwiązanie tymczasowe, mające na celu wypracowanie rozwiązań pozwalających zachować dystans między wypoczywającymi. Pochwalił przy tym władze San Diego i Los Angeles, które ograniczenia wprowadziły na poziomie lokalnym.