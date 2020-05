Z karabinami i bez maseczek weszli do parlamentu Michigan. Żądali otwarcia gospodarki

W czwartek do parlamentu stanu Michigan w Lansing weszli demonstranci domagający się otwarcia gospodarki. Część była uzbrojona. Prezydent USA wezwał gubernator stanu do porozumienia z protestującymi. "To są bardzo dobrzy ludzie, ale są zdenerwowani. Oni chcą znów żyć bezpiecznie!" - napisał na Twitterze Donald Trump.